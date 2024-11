Kayode: “Inter? Grandissima sfida, non vediamo l’ora di giocarla”

Michael Kayode, esterno della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club sul momento dei viola.

Queste le sue parole: “Premio come miglior giovane italiano al Golden Boys? Soddisfazione immensa, non sapevo del trofeo fin quando non è uscito, sono contento. Il percorso è iniziato lo scorso anno, bisogna sempre migliorare”.

Andate forte sia in campionato che in Europa: “È una bellissima Fiorentina come nessuno si aspettava, anche se siamo un gruppo unico e fantastico che ha sempre lavorato al massimo”.

Ora l’Inter: “Bellissima sfida, non vediamo l’ora di giocare questa partita meravigliosa. Inizieremo subito a lavorare in vista dell’Inter”.

Foto: sito Fiorentina