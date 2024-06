Kayode: “È stato un anno indimenticabile. Era il sogno di ognuno di noi portare a casa un trofeo e festeggiare insieme ai tifosi”

Michael Kayode, terzino destro e enfant prodige della Fiorentina, ha disputato una stagione incredibile al punto da diventare uno dei punti fermi dell’ormai ex tecnico Vincenzo Italiano. L’italiano classe 2004 ha parlato della sua stagione e di quella della viola in un post su Instagram:

“È stato un anno indimenticabile, se dovessi tornare indietro ad agosto non mi sarei minimamente aspettato tutto ciò. Non è andata come volevamo e come ci aspettavamo tutti. Era il sogno di ognuno di noi portare a casa un trofeo e festeggiare insieme ai tifosi per tutta Firenze. Non esserci riusciti è un dolore immenso, che fa ancora molto, molto male pensandoci. C’è solo da ringraziare tutti voi per il sostegno e la passione che mettete sempre per questa bellissima maglia. Sono convinto che prima o poi questo trofeo arriverà e torneremo a lavorare giorno dopo giorno come dei matti per migliorare noi stessi e tenere il valore di Firenze più in alto possibile. Volevo nuovamente ringraziare tutti per avermi fatto vivere come primo anno il più bello della mia vita. Ora ricaricare le pile e pronto a dare l’anima per la prossima stagione. Per esser di Firenze vanto e gloria. Sempre forza viola”.

Foto: instagram Fiorentina