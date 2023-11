Kayode: “Credo di riuscire a tornare dopo la sosta. Italiano? Per me è stato fondamentale, l’esordio a Marassi è stata una sorpresa”

Michael Kayode, terzino della Fiorentina, ha parlato a margine dell’evento “La leva calcistica” durante il premio sportivo nazionale “La clessidra”. Ecco le sue parole:

“Sto bene e credo di farcela a tornare dopo la sosta. L’esperienza nei dilettanti è stata per me fondamentale perchè mi ha cambiato la vita. Questo mi fa dire che nella vita ci sono tante possibilità, non bisogna mai mollare. Devo ringraziare Andrea Ritorni che è stato colui che mi ha trovato e mi ha mandato alla Fiorentina”.

Sulla Nazionale maggiore: “Il pensiero deve essere fatto con continuità, poi vedremo tutto il resto”.

Sull’Europeo disputato: “Per me è valso tantissimo. Con mister Bollini abbiamo fatto un percorso lunghissimo e a marzo abbiamo fatto un grandissimo girone. A Malta abbiamo lottato e abbiamo vinto”.

Sul rifiuto della Juventus: “Io ho iniziato con la Juve quando avevo 6 anni e finito ai 14 anni. Poi sono andato a Gozzano e poi la Fiorentina ha deciso di credere in me. Ora sono un tifoso viola a tutti gli effetti”.