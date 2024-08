Kastanos si presenta al Verona: “Ho sentito subito la fiducia della società. Vogliamo migliorarci sempre”

Conferenza stampa di presentazione per Kastanos coime nuovo giocatore del Verona.

Queste le sue parole: “Sono qui da dieci giorni, ci stiamo abituando in squadra con i nuovi compagni, il nostro obiettivo è di dare sempre il nostro contributo”.

Sei un giocatore che può stare sia nei tre davanti che in mezzo? “Ho giocato sempre in tanti ruoli, dove c’è bisogno darò sempre il 100%”.

Hai scelto da subito il Verona? “Ho sentito la fiducia della società, del direttore e del mister, per me era importante restare in Serie A e sono grato al Verona per avermi dato questa possibilità”.

L’anno scorso la tua miglior stagione? “Si è stata la mia miglior stagione pur essendo stato infortunato per qualche mese. Dobbiamo dimostrare di essere una squadra da Serie A e lavorare per raggiungere gli obiettivi che la società si è prefissata”.

Cosa vi ha lasciato come insegnamento la gara con il Cesena di sabato? “Siamo un gruppo nuovo, ci dobbiamo ancora conoscere tra tanti giocatori, stiamo lavorando giorno dopo giorno per capire i principi del mister. Abbiamo sbagliato l’atteggiamento ma ora è passata, dobbiamo pensare solo alla gara di domenica”.

Tre anni fa al “Bentegodi” hai segnato il goal più bello della tua carriera? “Si, in questo senso con il “Bentegodi” ho già avuto un buon feeling”.

Alla Juventus hai potuto condividere lo spogliatoio anche con Cristiano Ronaldo… “Io penso di essere stato molto fortunato, la Juventus mi ha cresciuto fin da bambino fino a farmi diventare uomo. Oltre a Cristiano Ronaldo che penso sia un esempio per tutti per come si deve lavorare per arrivare a un certo livello ho giocato anche con tanti altri campioni che mi hanno lasciato tanto. Comunque ora sono qui, penso solo al Verona e sono concentrato al 100% sulla mia strada”.

Foto: Instagram Verona