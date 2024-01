La Salernitana ci prova, ma cade ancora: la Roma vince all’Arechi con Dybala (rigore) e Pellegrini (2-1)

La Roma trova la seconda vittoria consecutiva dopo l’approdo di Daniele De Rossi sulla panchina: 2-1, decidono il rigore di Dybala e il tap-in di Pellegrini. Gli uomini di De Rossi tengono il possesso della palla cercando un varco, ma senza rendersi mai pericolosi. Il primo vero squillo della gara è degli uomini di Inzaghi con un tentativo dalla distanza di Bradaric, ma Rui Patricio si allunga e devia il tentativo dell’esterno granata. Un minuto dopo sono ancora i padroni di casa a rendersi pericolosi con Candreva che innesca Tchaouna con una palla alle spalle della retroguardia giallorossa, ma il tentativo dell’attaccante non impensierisce Rui Patricio sul proprio palo. La Salernitana prende fiducia e alza il proprio baricentro e, al 34′, è Candreva a rendersi pericoloso con un tiro dal limite dell’area che sorvola di poco la porta. La Roma passa in vantaggio sulla Salernitana grazie a un calcio di rigore di Paulo Dybala al 51′. L’argentino dal dischetto non sbaglia, aprendo il piattone e spiazzando Ochoa, che si era buttato alla sua sinistra. Il penalty è stato concesso da Di Bello per un evidente tocco di mano da parte di Maggiore su colpo di testa di Cristante. Al 66′ arriva anche il raddoppio giallorosso con Pellegrini. Il centrocampista giallorosso deposita in rete una palla facile facile da pochi metri dopo l’assist da destra di Karsdorp, ottimamente servito da un tacco di Dybala. Ma quattro minuti dopo arriva la risposta degli uomini di Inzaghi con il subentrato Kastanos che, di testa, insacca il cross dalla sinistra di Tchaouna. La squadra di Inzaghi alza il baricentro, la Roma arretra e cerca di difendere il vantaggio. Termina così all’Arechi, vince la Roma. I giallorossi scavalcano Fiorentina, Lazio e Bologna e si portano al quinto posto.

Foto: Instagram Roma