KASIUS, IL BOLOGNA VA DI CORSA

Denso Kasius è il giovane calciatore approdato a Bologna nell’ultima sessione di mercato. Classe 2002 olandese, è uno dei prospetti più interessanti tra i nuovi acquisti della Serie A. Un laterale destro che ha grande propensione offensiva e che potrebbe diventare, in pochissimo tempo, un titolare inamovibile per Sinisa Mihajlovic. Kasius è davvero promettente e la giovane età (ancora 19enne) è un punto a suo favore, per una crescita importante in uno dei campionati più belli e difficili d’Europa. Grande corsa, spinta, forza nelle gambe, buona tecnica e ottima capacità di realizzazione dei cross, fanno di lui un esterno da tenere sott’occhio nel prossimo futuro. Il suo arrivo in rossoblù è preceduto da una grande annata con la maglia del Volendam. Finora, Kasius, ha disputato 21 gare, realizzando 5 reti di cui una, nel match dello scorso 19 novembre contro l’Ajax terminato 4-4 con gol del pareggio finale, proprio di Kasius, grazie ad un meraviglioso e chirurgico destro al volo al 95’ minuto, a tempo scaduto. Prima della sua esperienza nel Volendam, ha indossato la casacca dell’Utrecht facendo il suo esordio tra i professionisti. Tre stagioni consecutive, prima del suo passaggio in prestito al Volendam. Si tratta del quinto calciatore olandese della storia del Bologna, come riporta lo stesso club emiliano. Prima di lui hanno indossato la divisa bolognese: Dijks, Denswil, Schouten e Van Hoojdonk. Un vero e proprio asse con il panorama calcistico dei paesi bassi. Kasius avrà il compito di dare maggiore spinta in avanti e questo, come già detto, è nelle sue doti naturali. Analizzando il suo percorso, però, la fase difensiva deve ancora migliorare. La voglia, la passione e la sfrontatezza che un giovanissimo come lui non riesce a gestire, le dovrà placare Sinisa. Questo potrebbe essere un binomio vincente: da un lato un allenatore bravo, capace di puntare sui giovani e farli crescere in tutti gli aspetti; dall’altro un 2002 con enormi margini di miglioramento e una dote naturale di spessore. Non è un segreto che Kasius sia più propenso alla fase offensiva, anzi. Lui stesso, in occasione della conferenza stampa di presentazione insieme all’altro innesto, Rojas, ha detto: “Sono un difensore molto offensivo con qualità tecniche. Mi piace attaccare, ma resto un terzino destro.” Altre conferme arrivano dal fatto che l’AS Roma fosse una concorrente del Bologna. La società capitolina aveva provato a portare l’olandese all’ombra del Colosseo, poi, però, Bigon ha insistito riuscendolo a convincere nello scegliere il rossoblù. In sintesi, una carta in più di alto valore, per Mihajlovic e per il Bologna da qui al termine della stagione e per il futuro.

FOTO: Profilo Instagram Kasius