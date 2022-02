Kasius: “Bologna una grande occasione. Alexander Arnold il mio idolo”

Presentazione ufficiale di Denso Kasius al Bologna. Ecco le dichiarazioni principali. “Sono un difensore molto offensivo con qualità tecniche. Mi piace attaccare, ma sono un terzino destro. Sono molto contento di essere qui. C’erano anche altre squadre che mi volevano ma ho scelto il Bologna perché è un’ottima squadra e ci sono grandi giocatori. Il mister lo conosco per la sua storia calcistica. Per ora ci siamo solo salutati. Il livello di questo campionato è molto alto e questo può aiutarmi a crescere. Certo, mi dispiace non aver finito il mio percorso in Olanda, ma non potevo perdere questa occasione. Mi ispiro ad Alexander Arnold del Liverpool. Ho scelto il numero 71 perché è l’anno di nascita di mia madre.”

FOTO: Profilo Instagram Kasius