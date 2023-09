Kasami saluta l’Olympiacos: “Abbiamo fatto la storia insieme”

Il nuovo centrocampista della Sampdoria Pajtim Kasami ha voluto salutare i suoi ex tifosi dell’Olympiacos con un post su Instagram: “Cara famiglia dell’Olympiacos, non è mai facile dirsi addio. Hai un posto speciale nel mio cuore. Abbiamo fatto la storia insieme e quei ricordi rimarranno per sempre. Grazie di tutto. Vi auguro tutto il successo in questa stagione e oltre. Una volta Thrylos, per sempre un Thrylos. Olympiacos”.

Foto: Instagram Kasami