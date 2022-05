Karsdorp: “Sorpreso dalla convocazione dell’Olanda. Feyenoord? Vogliamo vincere”

Quella di Tirana non sarà una partita come le altre per Rick Karsdorp. L’olandese affronterà il suo Feyenoord con la maglia della Roma. Queste le sue parole a ESPNnl, dove ha commentato la convocazione in Olanda: “Non guardo nella mia e-mail e nemmeno su Internet per la lista dei convocati. Per coincidenza, il mio agente mi ha chiamato. Sicuramente è stata una sorpresa. Sono passati cinque o sei anni dall’ultima volta che sono stato convocato. A un certo punto è meglio accettare di non esserci che stare male ogni volta, guardando quella lista. Vittoria in Conference? Speriamo, vogliamo vincere”.

FOTO: Twitter Roma