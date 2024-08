Karsdorp saluta Roma: “Ho sempre dato il massimo, i miei figli sono nati in questa città. Questo mi rende molto orgoglioso”

Rick Karsdorp ha trovato un accordo con la Roma per la risoluzione consensuale del suo contratto. Il terzino olandese ha voluto salutare l’ambiente attraverso delle dichiarazioni rilasciate al sito ufficiale del club giallorosso: “Voglio ringraziare i tifosi della Roma per queste stagioni intense, ho sempre dato il massimo e i miei due figli sono nati in questa città. Questo mi rende molto orgoglioso. Ciao Roma!”

Foto: Karsdorp Twitter