Karsdorp: “I problemi con Mourinho sono il passato. Voglio combattere per la Roma”

Intervenuto in conferenza stampa al fianco di José Mourinho, il difensore della Roma, Rick Karsdorp, ha così parlato in vista dell’esordio in Europa League contro lo Sheriff: “Amo giocare per questo club. I problemi del passato sono superati e il mio obiettivo è andare avanti. Devo combattere per la maglietta”.

Poi ha proseguito parlando dei problemi passati con il tecnico giallorosso: “Ho avuto dei problemi a novembre, ma sono il passato. Ne abbiamo parlato con Mourinho e li abbiamo risolti”

Infine: “Ho deciso di rimanere alla Roma perché ho un contratto fino al 2025, il mio obiettivo è non fermarmi”.

Foto: Karsdorp Twitter