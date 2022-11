Karsdorp ha lasciato Roma, è rottura totale

Rick Karsdorp non è stato convocato da Mourinho per la gara contro il Torino e ha già lasciato Roma. Ulteriore conferma che la rottura è totale dopo le recenti esternazioni dell’allenatore che gli aveva chiesto di andare via a gennaio, con un’uscita in pubblico che ha fatto clamore. Il terzino olandese verrà probabilmente collocato sul mercato di gennaio, nella speranza di trovare una soluzione che vada bene a tutti. Foto: Twitter Roma