Karsdorp: “Amo giocare per la Roma, le persone hanno detto cose non vere”

Sembra ormai tornato il sereno tra Rick Karsdorp e la Roma, l’esterno olandese è stato reintegrato ed è pronto a giocare nuovamente sulla corsia laterale destra. Le sue parole ai canali ufficiali del club giallorosso: “Nelle ultime due settimane ho avuto dei problemi al ginocchio. Era gonfio e provavo dolore. Ma ora mi sento bene, soprattutto dal punto di vista fisico. Ho lavorato molto in palestra, anche fuori da qui, a livello individuale. Sono felice di essere tornato. Questo è il mio sesto anno qua e amo giocare per questo club. La cosa che voglio dire riguardo alle questioni tra me e il mister, e che le persone come il FIFPro e il mio avvocato non stavano parlando a mio nome. La gente ha detto cose non vere. Io voglio solo giocare per questo club e, come detto prima, sono contento di essere tornato”.Foto: Karsdorp Twitter