Karnicnik: “Eravamo vicini a un’impresa. Ora ne serve una contro l’Inghilterra”

Zan Karnicnik, esterni della Slovenia, premiato come migliore in campo di Slovenia-Serbia, autore del momentaneo vantaggio dei suoi, ha parlato ai canali dell’Uefa dopo la gara.

Queste le sue parole: “È difficile in questo momento, eravamo così vicini alla vittoria e a un’impresa. Abbiamo giocato molto bene, ma non siamo riusciti a tenerli a bada. La Serbia è riuscita a segnare dopo molti lanci lunghi e cross, dove sono molto bravi. – continua Karnicnik parlando poi dei tifosi e dell’ultima gara del girone – È stato incredibile essere in campo e godere di un tale sostegno da parte dei tifosi. Ora affrontiamo l’Inghilterra, che è la favorita in questo girone, faremo del nostro meglio”.

Foto: twitter Euro 2024