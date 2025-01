Karlsson si presenta a Lecce: “E’ una grande opportunità per me. Possiamo raggiungere la salvezza”

Conferenza stampa di presentazione a Lecce per Jesper Karlsson , calciatore che arriva dal Bologna in prestito.

Queste le sue parole: “Quando ero a Bologna abbiamo discusso riguardo le migliori opportunità per il mio futuro. Quando il Lecce si è presentato ho parlato con Corvino e sono state delle discussioni positive. Sono molto felice di essere qui. Tutto è andato molto velocemente. In 24 ore ero già in campo. Sono davvero felice di essere qui”.

Quali sono le tue caratteristiche? “Corvino mi ha descritto bene. Ora sono in una fase della mia carriera nella quale devo giocare ogni settimana e mostrare il mio livello. Spero di trovare continuità qui lavorando duro. Non ho dubbi: posso aiutare questa squadra a raggiungere la salvezza”.

Cosa non ha funzionato a Bologna? “Dall’Eredivisie alla Serie A c’è uno step importante. Nello scorso campionato ho avuto difficoltà a giocare sia per problemi fisici sia per la concorrenza dei compagni. È stato difficile trovare spazio. Questa è la migliore soluzione. Sono felice di essere qui e non vedo l’ora di dimostrare il mio valore”.

Che sensazioni ti ha trasmesso il Lecce sia dall’esterno che dall’interno?

“È stato interessante parlare col club e conoscere Giampaolo. Abbiamo scambiato delle opinioni e posso dire che il primo approccio è stato interessante”.

Foto: sito Lecce