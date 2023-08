Karlsson in conferenza: “Quando ho saputo del Bologna sono stato molto contento”

Giornata importante in casa Bologna, dove è andata in scena la conferenza stampa di presentazione di Jesper Karlsson, esterno offensivo arrivato dall’AZ Alkmaar. Queste le sue parole: “Ci sono stati tanti rumors su altri club, quanto concreti lo voglio tenere per me, ma quando ho saputo del Bologna sono stato molto contento, convinto anche dalla storia del club. L’anno scorso ho visto molte partite, la squadra ha fatto molto bene e giocano un gran bel calcio, mi piace l’allenatore. Ho sentito ottime cose da parte di Svanberg e anche di Beukema che mi hanno parlato benissimo della squadra, sono molto contento. Da quando sono arrivato in Olanda sognavo di arrivare in uno dei top 5 campionati europei, ho lavorato duro per questo e sono contento. Darò il massimo per il club ora che sono qui, farò del mio meglio per aiutare la squadra a segnare i gol, mi dirà il mister dove giocare e sono pronto per a imparare e ascoltare come muovermi tatticamente in campo. Sto bene, è stata una pre-season strana perché non ho giocato tanto con l’AZ perché sapevano che potevo essere ceduto. Ho giocato meno e fuori dalla mia posizione. Sto bene, avevo un fastidio alla gamba ma sono in forma. Ieri mi sono allenato a pieno, oggi a pieno, fa solo un po’ caldo“.

Foto: Instagram Bologna