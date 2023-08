Karlsson: “Ho scelto il numero 10. Il coraggio fa parte di me. Mi sento pronto”

Karl Jesper Karlsson si presenta alla stampa ed ai tifosi del Bologna: “Ho scelto la maglia numero 10. C’erano altre opzioni ma il numero 10 era lì che mi chiamava. A Bologna è un numero dal grande passato che hanno indossato giocatori come Baggio. E’ una maglia pesante da indossare, ma credo sia quella giusta per me. L’AZ – club da cui proviene, ndr – è veramente una bella squadra per crescere in vista di campionati più importanti. Il coraggio fa parte di me e penso che rischiare sia il modo giusto per creare occasioni in campo. Quando ho saputo che il Bologna era interessato a me ne sono stato molto felice. Mi è piace l’allenatore e come fa giocare la squadra. Ho lavorato duro per raggiungere un campionato top come la Serie A e sono contento di esserci arrivato. Darò tutto per il club, voglio segnare e migliorarmi aiutando così la squadra. I miei idoli sono Ibrahimovic che è stato il giocatore più importante del calcio svedese. Mi piacciono anche Ronaldinho e Neymar nel mio ruolo. Ovunque l’allenatore vorrà mettermi io sarò pronto. Le condizioni fisiche? Io sto bene. E’ stato un precampionato particolare perché sapevano che volessi andare via e non sono stato incluso nel progetto. Mi sono sempre allenato al massimo e ora mi sento davvero bene”.

Foto: Instagram Bologna