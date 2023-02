Karius e la finale di Carabao Cup: Newcastle costretto a schierarlo. L’ultima partita due anni fa

Toccherà a Loris Karius difendere la porta del Newcastle nella finale di Carabao Cup in programma domenica 26 febbraio contro il Manchester United. Una scelta quasi obbligata per il tecnico Howe, complice l’espulsione goffa rimediata ieri da Pope contro il Liverpool e l’indisponibilità di Martin Dubravka, portiere slovacco di proprietà proprio del Manchester United e già sceso in campo in Carabao Cup con i Red Devils. Il portiere tedesco, passato alla storia per i due clamorosi errori nella finale di Champions League del 2018 tra Liverpool e Real Madrid, non gioca una gara da quasi due anni esatti (28 febbraio 2021, Union Berlino-Hoffenheim).

Foto: sito Newcastle