Karim Benzema resta all’Al-Ittihad, assicura il The Athletic

Negli ultimi mesi si sono diffuse delle voci secondo le quali Benzema non fosse contento di giocare per l’Al-Ittihad. Il giocatore francese aveva trovato qualsiasi tipo di scusa pur di non giocare per la squadra araba, facendo così aumentare le quotazioni di un suo addio durante il calciomercato. L’ex Real Madrid aveva firmato un contratto monstre di 200 milioni per trasferirsi ed inoltre la squadra presso la quale milita non sta rendendo come sperato, essendo campione in carica della Saudi Pro League e trovandosi solo al settimo posto. Tuttavia, il quotidiano spagnolo oggi mette a tacere le voci di mercato confermando che l’attaccante resterà alla squadra saudita, almeno fino al termine della stagione.

Foto: Instagram Al Ittihad