Karamoh-Parma: dalla sorpresa di gennaio ai dettagli di queste ore, tutto confermato

Karamoh al Parma, non è più una notizia. Lo avevamo anticipato, a sorpresa, lo scorso gennaio, ma a quei tempi non c’erano i margini avendo l’attaccante scelto di andare al Bordeaux. Adesso stanno per essere limati gli ultimi dettagli, dopo il nuovo incontro nella sede dell’Inter nel pomeriggio e dopo – soprattutto – la visita dei giorni scorsi a Collecchio. Inter e Parma hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo con una percentuale a favore dei nerazzurri in caso di futura vendita.

Foto: Instagram personale Karamoh