Ai microfoni di Dazn, l’esterno del Parma, Yann Karamoh, ha parlato della sfida tra gli emiliani e la Roma: “Tutti gli attaccanti stanno bene, oggi vogliamo fare di più. L’importante è non prendere gol all’ultimo come l’altra volta, questo è importante per noi. L’umore nello spogliatoio? Tutti cerchiamo di dare di più in allenamento, me compreso“.

Foto: Getty images