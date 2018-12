Karamoh incanta a Bordeaux, il tecnico: “Ha doti fuori dal comune. Ora…”

Yann Karamoh sta brillando con la maglia del Bordeaux. Nel 2-2 contro il PSG, c’è anche lo zampino dell’interista che ha fornito l’assist per Briand. A parlare bene dell’esterno classe 1998 ci ha pensato l’allenatore dei girondini, Éric Bedouet, intervenuto così in conferenza stampa: “Karamoh ha delle qualità fuori dal comune, può mettere molta intensità nel suo gioco. Ha la capacità di fare avanti e indietro sulla fascia ed è una qualità che non hanno tutti. Ha doti incredibili anche nel dribblare gli avversari. Ora sta lavorando tanto e migliorando, è molto interessante”.

Foto: Twitter ufficiale Bordeaux