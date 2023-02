Karamoh: “Ho fiducia in Juric. Sono contento per me e la squadra”

Intervistato da DAZN al termine della sfida tra Torino e Udinese, il match winner, Yann Karamoh ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Partita difficile contro una squadra fortissima. Noi abbiamo fatto una partita bella, sono contento per me e per la squadra. Ho pasato sei mesi con la squadra facendo bene gli allenamenti, adesso c’è la fiducia del mister e della squadra, sono molto soddisfatto. Ora devo fare di più, come tutti, cercando di sfrutare la possibilità di andare in Europa.”.

Foto Twitter Torino