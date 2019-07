Karamoh: “Felice di essere al Parma. Voglio contribuire alla salvezza”

Yann Karamoh, nuovo acquisto del Parma, ha parlato in vista della prossima stagione. Direttamente dal ritiro di Bad Hall, in Austria, il calciatore francese racconta le sue sensazioni dopo i primi giorni in maglia crociata: “Ho visto un bel gruppo, motivato per fare bene come lo scorso anno. Per il momento sta andando tutto bene e sono felice di questo. Con il Mister mi trovo bene, ho già parlato con lui. Giocare in avanti e veloce, con Gervinho, con Inglese e tutti gli altri. Voglio vincere e aiutare la squadra a fare bene”.

Foto: Twitter Parma