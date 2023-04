Karamoh confessa: “Juric ti aiuta ad andare in alto, sono pronto al grande salto”

L’esterno francese ai microfoni della TV del Torino ha raccontato la sua annata tra infortuni e il suo mentore Juric: “E’ un allenatore che vuole aiutare i suoi giocatori. Con lui, se dai il massimo, puoi arrivare a livello alto. Parlo molto con lui per la fase offensiva, sul come attaccare la porta. Mi è servito perché oggi sono un giocatore diverso rispetto a quello che ero all’Inter o al Parma. Ho capito che c’è un momento per correre e uno per aspettare. Sono pronto al salto di qualità, ho più maturità anche dentro la mia vita. Mi sono abituato a pensare alla giocata che devo fare mentre arrivo la palla. Maturità vuol dire capire cosa puoi fare dentro l’azione”.

Foto: Instagram Karamoh