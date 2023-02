Karamoh basta al Torino. Udinese battuta di misura 1-0

Il Torino batte 1-0 l’Udinese. Successo di misura per la compagine granata di Juric che si impone con un gol di Karamoh. L’attaccante risolve al 49′. Un successo fondamentale per i granata che battono i bianconeri friulani in uno scontro diretto che può valere l’Europa. Udinese che ha provato a pareggiare la gara, con un assalto nel secondo tempo, senza però riuscire a trovare la rete del pari. Il Torino si porta a 30 punti, l’Udinese resta a 29. I granata sognano l’Europa.

Foto: twitter Torino