Kanté: “Tuchel mi voleva al PSG, ma non mi interessava. Ora ci ritroviamo al Chelsea”

Il centrocampista del Chelsea, Ngolo Kanté, ha parlato al sito ufficiale del club del momento dei blues e del nuovo allenatore, Tuchel, che ai tempi del PSG lo voleva fortemente in rosa.

Queste le sue parole: “Tuchel sta lavorando bene, mi trovo con il mister, ha un ottimo metodo di lavoro. Mi voleva al PSG? Sapevo che in passato c’erano dei contatti con il Paris Saint Germain, quando Tuchel era l’allenatore, ma non volevo andarci perché ero felice al Chelsea. Non ho mai parlato con lui a riguardo. Ora sto bene, gioco in un ruolo che mi piace e che ho ricoperto qui, a Leicester e in Nazionale. Non è solo il modo migliore per giocare per me, ma anche per la squadra”.

Foto: The Sun