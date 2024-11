Kanté sul ritorno di Pogba: “Un bene per lui e per la Francia, ma decide il mister. Ora c’è una nuova generazione”

N’Golo Kanté ha affiancato il ct Deschamps in conferenza stampa per presentare la partita di Nations League di domani sera contro Israele . Il centrocampista francese sarà il capitano dei blues.

Sul ruolo da capitano: “Ho la mia personalità. Voglio tirare su il gruppo, scendere in campo, restare concentrato, correggere ciò che possiamo correggere e usare le forze di tutti fuori dal campo”

Sul conflitto attuale: “Penso che arrivando in Francia rappresentiamo la maglia, non le nostre opinioni personali. Tutti noi abbiamo opinioni personali che desideriamo condividere o meno. Personalmente mi addolora vedere cosa sta succedendo, ma quando arriviamo in Francia squadra che rappresentiamo il calcio francese, dobbiamo vincere”.

Riguardo l’assenza di Mbappé: “Non è una cosa a cui ho pensato. L’unica cosa a cui penso sono i giocatori che ci sono. Kylian, penso che tornerà presto, nel frattempo gli auguriamo il meglio”.

Sul possibile ritorno di Pogba: “Sarebbe un bene per lui, un bene per la squadra francese. Oggi decide l’allenatore, c’è una nuova generazione. Se riuscisse a ritrovare i Blues sarebbe fantastico, ma deciderà l’allenatore”.

Foto: Instagram Kante