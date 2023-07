Kang-in Lee in aeroporto a Parigi, il PSG pronto a concludere il colpo da 22 milioni

Stellina in arrivo per il Paris Saint-Germain. Il centrocampista offensivo sudcoreano 22nne Kang-in Lee sta per essere annunciato dal club dell’Ile-de-France. Il giocatore del Maiorca verrà pagato dal PSG 22 milioni di euro. Un bel rinforzo che presto verrà ufficialmente annunciato: Kang-in Lee è sbarcato a Parigi da Incheon in Corea del Sud. È arrivato alle 16:30 sul lato della capitale francese. La foto che l’ha immortalato è stata resa pubblica dal giornalista Juanmi Sánchez di Marca sul proprio profilo Twitter.

Foto: Twitter Juanmi Sánchez