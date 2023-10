Kane: “Voglio giocare altri 8-9 anni ad alti livelli. Tottenham? Li tifo sempre e spero vincano in Premier”

Il centravanti del Bayern Monaco, Harry Kane, ha rilasciato un’intervista al portale tedesco della Bild. Ecco le sue parole:

“Quando si compiono 30 anni si pensa già alla fine della carriera, ma a me piacerebbe giocare ai massimi livelli per altri otto o nove anni. L’esempio di Cristiano, Messi, Benzema o Lewandowski dimostra che è possibile ottenere grandi prestazioni anche da veterano”.

Sulla scelta del Bayern Monaco: “Sentivo che era giunto il momento di fare il passo successivo nella mia carriera. Volevo vivere questa esperienza e lottare per un titolo, per la Champions League. Giocare per un club così gigantesco è un’emozione, una sfida incredibile”.

Sul Tottenham: “L’allenatore sta facendo bene con il sistema di gioco e i tifosi sono vicini alla squadra. È esattamente ciò di cui avevano bisogno dopo gli ultimi anni. Terrò sempre d’occhio gli Spurs e la Premier League, c’è ancora molta strada da fare, ma come ha detto l’allenatore non c’è motivo per cui i tifosi non debbano essere contenti di come stiano andando le cose. Spero che continuino su questa strada. Ho messo in chiaro in tutta la mia carriera che sono un tifoso del Tottenham e mi piacerebbe vederli fare bene. Non c’è altra squadra in Premier League che vorrei che vincesse oltre al Tottenham”.

Foto: Instagram Kane