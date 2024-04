Kane: “Vogliamo realizzare qualcosa di grande. Possiamo ancora vincere la Champions”

Il Bayern Monaco si prepara ad ospitare l’Arsenal, per il secondo round del doppio confronto con i Gunners, valido per i quarti di finale di Champions League. L’attaccante della formazione bavarese Harry Kane, intervenuto in conferenza stampa al fianco del suo allenatore Thomas Tuchel, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Finora è stata una stagione deludente in campionato per noi e faccio i complimenti al Bayer Leverkusen per quello che ha ottenuto. Noi non abbiamo raggiunto il nostro livello, ma domani abbiamo una grande opportunità in casa nostra e vogliamo realizzare qualcosa di grande. Abbiamo molta esperienza e tanti di noi hanno giocato partite importanti ed è tempo di rialzare i nostri standard, abbiamo fiducia in noi stessi e possiamo vincere domani. Per me giocare qui è una grande esperienza, ci sono club forti come il Leverkusen che ha fatto bene anche in Europa. Mi piace molto giocare qui. Il nostro obiettivo ora è mantenere il secondo posto. A Londra abbiamo difeso molto bene e abbiamo reso loro difficile creare occasioni, ma domani giocheremo davanti al nostro pubblico e la loro energia ci spingerà a fare il massimo in campo. Vogliamo creare occasioni e fare un altro passo verso Wembley. Ogni giocatore, ogni club, vuole vincere titoli, questo è l’obiettivo di ogni stagione. Naturalmente da noi ci si aspetta questo e abbiamo ancora la possibilità di vincere la Champions. La motivazione è ottima. Tuchel resterà fino a fine stagione e siamo concentrati sul lavorare con lui. Sappiamo che il club è impegnato a trovare la soluzione migliore per il futuro, ma noi pensiamo solo a domani perché c’è una partita importante da giocare”.

Foto: Instagram Bayern Monaco