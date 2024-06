Kane: “Tutti si sono guadagnati il diritto di essere qui. Ognuno di loro porta qualcosa di diverso alla squadra”

L’Inghilterra di Harry Kane è una delle candidate alla vittoria finale dell’Europeo, che inizierà tra quattro giorni. Il bomber del Bayern Monaco ritiene che tutti i convocati dal ct Southgate siano all’altezza. Queste le parole del numero 9, raccolte dal Mirror:

“Credo che l’esperienza sia più che sufficiente. Soprattutto molti giocatori che hanno giocato due o tre tornei. Ci saranno sempre nuovi giocatori, giocatori che meritano di essere qui. Tutti si sono guadagnati il diritto di essere qui. Ognuno di loro porta qualcosa di diverso alla squadra e avremo bisogno di tutti e 26 i giocatori se vogliamo avere successo”. Sulle esclusioni di altri compagni: “È triste vederli andare via, ma in fin dei conti è quello che succede quando si gioca per l’Inghilterra. Il manager deve prendere decisioni difficili”

Foto: instagram Kane