Kane su Tuchel: “Allenatore e persona fantastica, dobbiamo aspettare e vedere”

La Federazione di calcio inglese ha raggiunto un accordo con Thomas Tuchel come nuovo allenatore della Nazionale. Il capitano, Harry Kane ne ha così parlato: “Fino a quando non sarà annunciato, ovviamente non posso commentare, ma dobbiamo aspettare e vedere. Ovviamente conosco bene Thomas dall’anno scorso. Un allenatore fantastico, una persona fantastica, quindi sono sicuro che i ragazzi della FA mi contatteranno quando ne sapranno di più”, ha dichiarato l’attuale centravanti del Bayern Monaco.

Foto: Instagram Harry Kane