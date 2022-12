Kane sbaglia e fa sprofondare l’Inghilterra, Giroud fa volare la cinica Francia in semifinale (2-1)

La Francia batte 2-1 l’Inghilterra e vola in semifinale. La Nazionale allenata dal ct Deschamps passa in vantaggio al 17′ con Aurélien Tchouameni: gran tiro dalla distanza del centrocampista transalpino al termine di una bella azione corale, destro rasoterra che sorprende Pickford. Immediata la reazione degli inglesi, ma Lloris è bravo a chiudere lo specchio della porta a Kane. La Francia prova a gestire, l’Inghilterra difende con ordine e prova a colpire. Nella ripresa l’Inghilterra rientra decisa a riacciuffare i transalpini. E lo fa 54′ con Harry Kane che realizza dal dischetto spiazzando Lloris e raggiungendo Rooney in vetta alla classifica dei migliori marcatori all-time dei Tre Leoni a quota 53. Gli inglesi ci credono e si fanno preferire alla Francia, ma sono i Blues a sferrare il colpo decisivo con Olivier Giroud che anticipa Maguire e batte Pickford. Ma non è finita qui. Infatti, sui piedi di Kane arriva l’immediata chance per il 2-2, ma il capitano inglese spara alle stelle un rigore concesso grazie all’intervento del VAR, che ha corretto la decisione iniziale dell’arbitro per una netta spinta di Théo Hernandez su Mount. Al 100′ l’ultima occasione per gli inglesi, ma Rashford sfiora l’incrocio dei pali. E con il pallone che si spenge sul fondo, si spengono anche le speranze degli inglesi. La Francia vince e vola in semifinale contro il Marocco.

