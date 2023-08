Kane saluta il Tottenham: “Difficile dire la parola addio. Sarete sempre nel mio cuore”

Harry Kane è ufficialmente un nuovo attaccante del Bayern Monaco. L’asso inglese ha salutato il Tottenham sui social, con un video messaggio molto commovente e con dei saluti al suo ex club e ai suoi tifosi.

Queste le sue parole: “Difficile mettere in parole l’addio a una società e a dei tifosi che hanno fatto così tanto per me nella mia carriera. Sarete sempre nei nostri cuori. Grazie Tottenham, grazie tifosi Spurs”.

Hard to put into words how to say goodbye to a club and fans who have done so much for me in my career. You will always be in my heart. Thank you Tottenham, thank you Tottenham fans. 💙 pic.twitter.com/L662cyax7p

— Harry Kane (@HKane) August 12, 2023