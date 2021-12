Kane risponde a Klopp: “Io andavo espulso? Ma se non era neanche fallo”

Harry Kane, attaccante del Tottenham, ha parlato alla BBC dopo il pareggio contro il Liverpool. rispondendo a Klopp che chiedeva l’espulsione dell’attaccante inglese.

Queste le sue parole: “Io andavo espulso? Penso fosse un contrasto forte, ma sono andato a cercare la palla. Non ho visto l’avversario dietro, non penso fosse da rosso e anche Robertson in campo era d’accordo. Non era nemmeno fallo, sono sorpreso mi abbia ammonito, non so perché Klopp parla addirittura di espulsione. La gara è stata ben fatta, per come arrivavamo il pareggio ci può stare, ma alla fine in 11 contro 10 nell’ultimo quarto d’ora avremmo dovuto fare un po’ di più per provare a vincerla”.

Foto: Twitter Tottenham