Kane: “Rispetto al 2018 siamo più maturi. Siamo pronti a vincere”

Il bomber della Nazionale inglese, Harry Kane, ha parlato in conferenza stampa sulle chance dell’Inghilterra ai prossimi Europei.

Queste le sue parole: “Siamo in una situazione migliore rispetto al 2018, quando comunque facemmo un grande Mondiale ma ci mancò poco per arrivare fino in fondo. Un pò di esperienza, in particolare. Nell’ultimo mondiale non eravamo sicuri del nostro potenziale, ma abbiamo davvero giocato bene e siamo arrivati ​​in fondo. Ora abbiamo un po’ più di esperienza, giocatori che hanno giocato grandi partite con i loro club e, naturalmente, giocatori che hanno partecipato a quella Coppa del Mondo e quindi accumulato esperienza. Siamo pronti per vincere un importante torneo con la nostra Nazionale”.

Foto: FIFA