Harry Kane, attaccante del Tottenham, ha parlato a The Sun del suo futuro e del rinnovo con gli Spurs, con il contratto in scadenza nel 2024.

Queste le parole dell’inglese: “Sono sicuro che ci saranno delle conversazioni nei prossimi mesi. Ma ad essere sincero sono concentrato solo su questa stagione e a fare del mio meglio per la squadra”.

Foto: twitter Naz. Inglese