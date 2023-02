Kane: “Partita dura, ma siamo solo a metà percorso. Dobbiamo continuare a combattere tutti insieme”

Harry Kane ha affidato ai social un suo commento dopo la sconfitta contro il Milan nella gara di andata degli ottavi di Champions.

Queste le parole del bomber inglese: “Partita dura fuori casa, ma siamo solo a metà. Dobbiamo continuare a combattere tutti insieme. Grazie a tutti i tifosi che hanno viaggiato!”.

Tough game away from home but we are only half way. We need to keep fighting all together. Thank you to all the fans that travelled! 🙌 pic.twitter.com/E5MTRramhP

— Harry Kane (@HKane) February 14, 2023