Kane, oggi la dirigenza del Bayern si recherà a Londra per incontrare Levy

Il Bayern Monaco vuole a tutti i costi Harry Kane (che a sua volta vorrebbe lasciare la sua squadra, il Tottenham) e quella di oggi potrebbe essere una giornata importante di questa trattativa. Infatti, secondo quanto riporta la Bild, oggi la dirigenza dei bavaresi si recherà a Londra per incontrare Daniel Levy, il numero uno degli Spurs, e cercare così un accordo per il trasferimento dell’attaccante in Germania. Il contratto di Kane con i londinesi scade tra un anno, ma lui non avrebbe intenzione di prolungarlo.

Foto: Instagram Kane