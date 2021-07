Kane: “Oggi il pubblico è stato incredibile! Sarà difficile contro l’Italia”

Harry Kane, attaccante dell’Inghilterra, è intervenuto al termine del match contro la Danimarca: “Siamo in finale, è grandioso, è stata una partita difficile. Loro si sono difesi bassi, un po’ ce lo aspettavamo. Il pubblico è stato incredibile. Il rigore? Non è stato facile segnare, Schmeichel è stato bravo a respingere. Sono contento per averla rimessa dentro e aver raggiunto Lineker. Contro l’Italia sarà difficile, ma ora vogliamo vincere questi europei in casa”.