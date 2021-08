Kane: “Non mi sono mai rifiutato di allenarmi, tornerò domani come da programma”

L’attaccante del Tottenham, Harry Kane, rompe il silenzio e gli indugi, lanciando un messaggio ai tifosi tramite il proprio profilo Instagram riguardo al suo non essere ancora tornato ad allenarsi con la squadra: “Sono passati circa 10 anni da quando ho debuttato con gli Spurs. Per ognuno di questi anni, voi – tifosi – avete mostrato totale sostegno e amore. Ecco perché mi ha fatto male leggere alcuni commenti pubblicati questa settimana chiedendomi professionalità. Non voglio entrare nello specifiche della situazione, voglio chiarire che io non ho mai rifiutato di allenarmi. Tornerò in squadra domani, come da programma. Non vorrei fare nulla che possa compromettere il mio rapporto con i fans che mi hanno dato il loro supporto incondizionato qui al Tottenham. E’ sempre stato così come lo è anche oggi. Harry”

Foto: Instagram Kane