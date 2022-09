Kane: “Niente panico. Le gare da vincere sono quelle di novembre. Ora servono a poco”

Harry Kane, attaccante dell’Inghilterra, ha parlato allo Star del momento negativo nella Nazionale dei Tre Leoni.

Queste le sue parole: “Niente panico. Ovviamente capiamo la frustrazione dei nostri tifosi, io sono il primo tifoso dell’Inghilterra, a prescindere dal fatto che poi vada in campo. Capisco la situazione, ma giudicateci per ciò che accadrà a novembre al Mondiale. Se faremo bene, non credo che la gente si preoccuperà di quello che è accaduto in estate, questa è la realtà. Le gare importanti da vincere sono quelle di novembre, e siamo certi che arriveremo bene”.

Foto: Instagram personale