Kane-Muller, il Bayern è avanti 2-0 sulla Lazio all’intervallo

Il Bayern chiude avanti 2-0 sulla Lazio la prima frazione di gioco all’Allianz Arena. Il rullino della gara è chiaro fin da subito: il Bayern tiene il possesso della palla in cerca di un varco, la Lazio fa densità nella propria metà campo cercando di colpire in ripartenza. Il primo squillo della gara arriva al 13′ con il tentativo da fuori area di Musiala che trova la risposta di Provedel. Al 16′ ci prova anche Kane, ma il suo tiro si spegne di poco sul fondo dopo l’opposizione di Gila. Al 23′ tornano a farsi vedere in avanti i Bavaresi: palla da destra a sinistra del fronte d’attacco del Bayern, la difesa bianoceleste mura il tentativo di Musiala, la palla arriva sui piedi di Guerreiro che fa partire il tiro ma è ancora Gila a murare. Al 36′ arriva la prima grande occasione per i biancocelesti: cross di Zaccagni, de Ligt spizza di testa, la deviazione del difensore aggiusta la palla sul secondo palo dove arriva Immobile che non riesce, però, a inquadrare la porta. Due minuti dopo è il Bayern a trovare la via del gol: sponda di Muller, Guerreiro strozza il tiro ma la palla diventa invitante per Kane anticipa Marusic e insacca la rete del vantaggio.. Il Bayern prende fiducia e sfiora il raddoppio con Musiala. Appuntamento col 2-0 solo rimandato per gli uomini di Tuchel. In pieno recupero arriva il raddoppio dei bavaresi: calcio d’angolo dalla destra, Immobile prova ad allontanare di testa, ma sul pallone respinto si coordina de Ligt che lascia andare una grande conclusione che si insacca in rete dopo la deviazione di Muller.

Foto: Instagram Kane