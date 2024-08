Kane: “Mi piace l’energia e la mentalità che ha portato Kompany”

Harry Kane, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato del suo ritorno dopo le vacanze e delle sue impressioni sul nuovo allenatore, Harry Kane.

Queste le sue parole: “Mi sento in forma. La schiena è a posto. Ho avuto problemi alla fine della scorsa stagione, ma è andata bene durante gli Europei. Da allora non mi ha più dato fastidio. Mi sono preso del tempo per lavorarci molto. Fa parte del calcio, il calendario è fitto e richiede molto dal punto di vista fisico. Ci sono sempre dei momenti in cui si deve fare pressione. Ma finora mi sento davvero in forma, pronto e in forma”.

Parole al miele spese invece per il neo allenatore Vincent Kompany: “Ne ho sentito parlare molto bene, non solo come allenatore ma anche come persona, quando era capitano e leader del Manchester City. Sono qui solo da pochi giorni, ma mi piace l’energia che ha portato, nella sala riunioni e sul campo. Personalmente, non vedo l’ora di tornare con la squadra, di allenarmi insieme e di iniziare a capire come vuole giocare, le sue idee. Credo che in questa stagione assisteremo a partite molto intense, e questo è l’approccio migliore con i nostri giocatori”.

Foto: Instagram Kane