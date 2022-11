Kane, l’orologio indossato ai Mondiali vale 650mila dollari

Come riporta la BBC, Harry Kane è stato visto con un orologio dal valore disarmante, ben 650mila dollari. Si tratta di un Rolex “arcobaleno”, in gergo Daytona Rainbow, come si può dedurre dalla varietà di colori che presenta il quadrante, infatti, l’orologio è stato realizzato con oro rosa 18 carati, 47 zaffiri totali e 56 diamanti. A listino l’orologio costerebbe 135mila dollari ma il prezzo sale a dismisura tra gli appassionati di orologi, al punto che, come in questo caso, può raggiungere addirittura i 650mila dollari.

Foto: Instagram Kane