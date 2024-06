Kane: “Lo stop di fine stagione era precauzionale. Avevo bisogno di una bella pausa”

Dopo il successo per 3-0 sulla Bosnia in amichevole, Harry Kane ha così parlato ai microfoni di Channel 4 della sua condizione in vista di Euro2024: “Mi sento bene. Gran parte dello stop della fine della stagione è stata una precauzione. Era una buona occasione per prendersi una bella pausa dopo un’annata molto lunga. Mi sento bene. Sono sicuro che avrò dei minuti venerdì. Sono sempre stato rapido a rientrare in forma, ora si tratta solo di ottenere minuti in campo, non sono uno che impiega troppo tempo per rientrare in condizione”.

Foto: Instagram Kane