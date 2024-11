Kane: “L’Inghilterra viene prima di tutto, Southgate non aveva paura di prendere decisioni”

Otto giocatori hanno lasciato il ritiro della squadra inglese guidata da Lee Carsley prima della doppia sfida di Nations League contro Grecia e Repubblica d’Irlanda, prevista per lunedì. Questa decisione ha suscitato una dura reazione del capitano Kane, che ha espresso il suo disappunto. L’attaccante del Bayern Monaco ha sottolineato in un intervista a ITV, che giocare per i Three Lions “viene prima di tutto”.

“Penso che l’Inghilterra venga prima di tutto. Viene prima del club ed è la cosa più importante che fai come calciatore professionista”.

“Gareth [Southgate] era in palla su questo e non aveva paura e non aveva paura di prendere decisioni se questo avesse iniziato a deviare da certi giocatori. È un peccato questa settimana ovviamente. Sì, penso che sia un periodo difficile della stagione e forse è stato un po’ sfruttato.

“Non mi piace molto, se devo essere sincero. Penso che come ho appena detto, l’Inghilterra venga prima di tutto, di qualsiasi situazione di club. La gioia di giocare per l’Inghilterra. Penso che Gareth l’abbia riportata indietro. Ogni ritiro, le persone erano entusiaste di venire, ogni ritiro le persone volevano giocare per l’Inghilterra e, sì, questa è la cosa più importante”.

Foto: Instagram Harry Kane