Kane: “L’Inghilterra viene prima dei club. Lo ribadisco. Tuchel? Avrà tempo per far conoscere il suo credo”

Harry Kane, attaccante e capitano della Nazionale inglese, ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi su alcuni temi che aveva già toccato in passato.

Queste le sue parole: “La Nazionale inglese viene prima dei club. Lo ribadisco. Probabilmente non mi aspettavo che ricevesse così tanta attenzione, ma questa era la mia opinione. Il ritiro di novembre è sempre stato un ritiro difficile. Anche se si guarda agli altri anni, altri giocatori si sono ritirati. È una fase dura della stagione. La cultura instillata da Southgate? Richiede molto tempo per essere costruita e forse non così tanto per essere persa se non si sta attenti. I ritiri autunnali dopo un torneo importante vengono un po’ dimenticati, ma sono davvero importanti”.

Poi ancora sulla partita di domani: “Se vinciamo, saremo ben piazzati per l’anno a venire, in vista della Coppa del Mondo 2026. Questi sono i campi in cui si costruisce quella cultura e quella coesione che ti portano alla Coppa del Mondo. È solo un promemoria che giocare per l’Inghilterra è davvero, davvero speciale. Personalmente, per me è una delle cose più belle che faccio come calciatore professionista. Tuchel? Sono sicuro che Thomas arriverà con idee e modi per costruire la sua cultura”.

Foto: Instagram Harry Kane