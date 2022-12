Kane: “L’errore dal dischetto fa male. Da capitano mi prendo le responsabilità”

L’avventura dell’Inghilterra in Qatar si ferma ai quarti di finale, decisiva la sconfitta per 2-1 contro la Francia. Intervenuto ai microfoni di ITV, Harry Kane, capitano e protagonista dell’errore dal dischetto che ha sancito l’eliminazione della sua Nazionale dal Mondiale in Qatar, ha così commentato il ko contro la Nazionale francese: “Stasera abbiamo creato tante occasioni, ma le grandi partite si decidono sui dettagli. I due rigori? Solitamente ci si prepara per affrontarne solo uno nell’arco di una partita, ma quando ne capitano due bisogna sempre avere un’idea su dove calciare il secondo e la preparazione conta poco. E’ un errore che fa male, al pari del risultato finale perché credevamo di poter vincere: da capitano, mi prendo le responsabilità per quanto accaduto. E’ una sconfitta pesante perché la squadra ha giocato molto bene. Il Mondiale si gioca ogni quattro anni, dunque non possiamo dire di poterci riprovare già l’anno prossimo: ci sarà ancora tanto tempo da aspettare prima di tornare a competere a questo livello, ma sono orgoglioso dei miei compagni perché abbiamo fatto un grande percorso. Abbiamo grandi talenti in rosa e tra un anno e mezzo ci saranno gli Europei. E’ una delusione sportiva, ma bisogna accettarla e andare avanti”.

E su Southgate: “E’ stato un CT incredibile, basti pensare al punto in cui ci ha preso e fin dove ci ha portati: ha fatto fare una scalata enorme all’Inghilterra; tutti speriamo che possa restare in panchina ma la decisione sarà sua”.

Foto: Instagram Kane